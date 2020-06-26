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30 kilometrelik sahil bandında 6 ayda 14 caretta caretta ölü bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde vücuduna balıkçı misinasına dolanması nedeniyle telef olan caretta caretta kıyıya vurdu.

Antalya'nın Serik ilçesinde vücuduna balıkçı misinasına dolanması nedeniyle telef olan caretta caretta kıyıya vurdu.Bölgede bu sene başından beri ölü bulunan deniz kaplumbağası sayısı 14'e ulaştı.


Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi sahilinde bir caretta carettanın parakete misinasına dolanıp boğulduğu belirlendi. Caretta caretta'nın arka kol kısmı, ön kolları ve boynunun parakete denilen balıkçı misinasına sarıldığı ve deniz dibinde boğularak öldüğü öğrenildi.


30 kilometre sahil alanına sahip Belek, Boğazkent, Kadriye ve Kundu sahillerinde bu sene başından beri ölü bulunan deniz kaplumbağası sayısı 14'e ulaştı.


Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında olan caretta carettalar ve yeşil deniz kaplumbağaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'nin (BETUYAB) desteğiyle yapılan çalışmalar sonucunda sahile yumurtlayan kaplumbağaların yuvalarının işaretlenmesi, yumurtadan çıkan yavruların denize ulaştırılması, sayımları, raporlanması ve korunması alanında araştırmalar eylül ayı ortalarına kadar sürüyor.


22 yıldır EKAD, Belek sahilleri olarak adlandırılan sahilde her yıl 2 binin üstündeki yuvadan, binlerce yavru kaplumbağanın denize ulaşması sağlanıyor.

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