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30 metrelik uçurumun kenarında tehlikeli balık avı

Antalya’da 30 metrelik falezlerin ucunda oltayla balık avlayan iki kişi, yürekleri ağza getirdi.

Antalya'da 30 metrelik falezlerin ucunda oltayla balık avlayan iki kişi, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeye aldırış etmeyen ikili, kendilerini görüntüleyen drone'u görünce ise oltaya takılmaması için yükselmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Dün öğlen saatlerinde Konyaaltı Caddesi varyantlarda yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlere gelen iki amatör balıkçının, oltayla balık avı yürekleri ağza getirdi. Yasak olmasına karşın falezlerin uç kısmına kadar gelen balıkçılar, uçurumun kenarında oturarak balık avına devam etti. Falezlerin hemen denizle birleşen kesimindeki kayalıklar da tehlikenin ne denli büyük olduğunu gösterdi. Balık keyiflerine devam eden amatör balıkçılar, kendilerini görüntüleyen drone'u görünce ise hareketler dikkat çekti. Balıkçılardan bir tanesi oltayı denize salmadan önce drone'a eliyle hareket ederek yükselmesi için uyarıda bulundu.


Amatör balıkçıların tehlikeli avı yaklaşık 1 saat boyunca sürdü.

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