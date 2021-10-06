30 suç kaydı bulunan şahıs JASAT ekiplerinden kaçamadı

Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde 30 adet suç kaydı ve kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT timleri, Korkuteli 17.JASAT timi ve Korkuteli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Uzunoluk Mahallesi'nde “Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek” suçundan aranan, hakkında 30 adet suç kaydı ile kesinleşmiş 10 yıl 7 Ay hapis cezası bulunan D. Y isimli şahsı önceki gün düzenlenen operasyon ile yakaladı.

Yakalan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.