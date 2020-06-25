30 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gazipaşa'nın Kızılgüney ve Yeniköy mahallelerinin 30 yıllık içme suyu sorununu çözecek Karasu Su Temin Projesi'nde yüzde 50'lik kısım geçildi. Tamamlanan bölümlerdeki hatlara su verilmeye başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gazipaşa İlçesi Kızılgüney ve Yeniköy mahallelerinin 30 yıldır devam eden içme suyu sıkıntısını gidermek için geçtiğimiz yıl ihalesini yaptığı Karasu Su Temin Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. 4 milyon 873 bin TL yatırım bedelli proje tamamlandığında iki mahallenin yıllardır süregelen içme suyu problemi kökten çözülecek. Çalışmalar kapsamında Yeniköy Mahallesi'ne 70 kilometre, Kızılgüney Mahallesi'ne 25 kilometre olmak üzere toplamda 95 kilometre şebeke hattı imalatı yapılıyor. Şu ana kadar imalatın yüzde 50'lik kısmı bitirildi. Tamamlanan bölümlerdeki hatlara su verilmeye başlandı.

613 hane faydalanacak

İki mahallede toplamda 613 hanenin faydalanacağı içme suyu projesi kapsamında yer alan bölgedeki 5 adet su deposunun bakım ve onarımları da ASAT ekiplerince tamamlandı. Projenin geriye kalan bölümünün sonbaharda bitirilmesi ve şebekenin hizmete alınması hedefleniyor.

ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, ilgili daire başkanları ile birlikte Gazipaşa'yı ziyaret ederek, Karasu Su Temin Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Projenin son durumu ve ilerleyişini yerinde gören Kurt, Gazipaşa İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı da makamında ziyaret ederek, ASAT'ın Gazipaşa'da yürüttüğü projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.