3070 metreye çıkıp kar güreşi yaptılar

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, çeşitli meslek mensuplarından oluşan Kumluca Doğa Spor Kulübü Derneği (KUDOSK) üyeleri Toros Dağlarının Kırkpınar Yaylasına yürüyüş düzenleyip zirvede karlar üzerinde güreş yaptı.

KUDOSK Üyeleri midibüs ile Kırkpınar Yaylasına çıkıp burada yörük çadırlarını ziyaret ettiler. Göçebe çadırlarında kalıp çoban ateşi yakan grup üyeleri sabahın erken saatlerinde de bu bölgenin en yüksek noktası 3070 rakımındaki Kızlar Sivrisine çıktılar. Zirve dönüşünde de Geleneksel hale getirdikleri, kar üstünde yapılan Kar Güreşi yaptılar.

Yürüyüş hakkında bilgi veren KUDOSK Başkanı Muttalip Demiröz; “ Kış'ın sahillerde, Yaz'ın ise yaylalarda yürüyüş düzenliyoruz. Bu hafta sonu Torosların Kumluca bölümünde bulunan Kırkpınar yaylasına gittik. Oradan Batı Anadolu Bölgenin rakım olarak en yüksek noktası olan 3070 rakımlı Kızlar Sivrisine çıktık. Grubumuzdaki gençler arkadaşlarımız kar güreşi yaptı. Biz her yıl bir kez de olsa kar güreşi yapıyoruz ” dedi.