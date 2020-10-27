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308 bin 770 motosiklet denetlendi, 75 bin 894'üne ceza uygulandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 5 Temmuz 2019 tarihinde hayata geçirilen “Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” projesi kapsamında Antalya’da 75 bin 894 motosiklet kullanıcısına cezai işlem uygulandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 5 Temmuz 2019 tarihinde hayata geçirilen “Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” projesi kapsamında Antalya'da 75 bin 894 motosiklet kullanıcısına cezai işlem uygulandığı bildirildi.


“Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” projesinin başladığı tarihten 27 Ekim 2020 tarihine kadar 308 bin 770 motosikletin denetime tabi tutulduğu Antalya'da 52 bin 141 motosiklet sürücüsüne motosiklet kaskının koruyuculuğu hakkında bilgilendirme yapıldı. 6 bin 280 motosiklet kullanıcısının kask temin etmesi sağlanırken, 75 bin 894 motosiklet kullanıcısına cezai işlem uygulandı.

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