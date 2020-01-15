Hotel, Restaurant, Cafe (HORECA) Buluşması çerçevesinde ANFAŞ ev sahipliğinde düzenlenen 31'inci Hotel Equipment ile 27'nci Food Product Fuarları kapılarını açtı. 4 gün sürecek fuardan 3.5 milyar dolarlık ticaret hacmi bekleniyor.

Türkiye'nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi HORECA Buluşması 31'inci ANFAŞ Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment) ile 27'nci ANFAŞ Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product), eş zamanlı olarak kapılarını ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Fuarın açılışına, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, çok sayıda davetli ve sektör temsilcileri katıldı.

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarı Antalya'nın bayramı olarak nitelendirdi.

Fuar kapsamında 40 bin metrekare alanın bir ay öncesinden dolduğunun altını çizen Bıdı, “Bu gösterilen ilgi de bugün itibariyle boşa çıkmadı. Yoğun bir ilgi var. İki ayrı fuarı birleştirdik. Geçen yıl turizmde iyi veriler yakaladık. Oteller eskiyen ürünlerini yenilemek zorunda. Gıdanın her türlü şartlarda tüketilmesi gerekiyor. Ekonomimiz de iyi yönde ilerliyor. Bu da fuarımıza yansımış durumda” dedi.

"3.5 milyar dolarlık hacim"

Fuarın düzenlenmesinde Antalya'daki tüm protokolün elini taşın altına koyduğunu dile getiren Bıdı, “Bu fuarın daha da büyümesini istiyoruz. 2 yıl sonra bu fuarı yapacağımız anket sonucuna göre ayırmayı düşünüyoruz. Birer ay arayla yapabiliriz ya da dışarıya yeni 20 bin metrekarelik fuar alanı yapacağız. Bu sene yoğun bir katılım oldu, herkesin mutlu olacağına inanıyorum. 30 ülkeden katılım var. 600 firma katıldı” diye konuştu.

Bıdı, 4 gün sürecek fuardan 3.5 milyar dolarlık ticaret hacmi beklediklerini kaydetti. Önemli olan ülkenin para kazanması olduğunu işaret eden Bıdı, fuarda yerli üretim ürünlerin de görücüye çıktığını bildirdi.

Fuar hakkında

Fuar çerçevesinde Türkiye'nin sektördeki satın alma platformları otel, restoran, kafe, hastaneler, yurt ve misafirhaneler gibi sektör ve kamu kurum yöneticilerinden oluşan alım heyetleri bir araya gelecek. Fuarlarda, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Antalya Gastronomi Eğitimcileri Birliği Derneği ve ANFAŞ işbirliğiyle 'Yaşasın Anadolu Food Show' etkinlikleriyle, turistik tesislerde yerli malı kullanımını teşvik için yemek yarışmaları, workshop ve söyleşiler yapılacak.

Otel Baristaları Derneği tarafından 'Latte Art Yarışması ve Kahve Etkinlikleri', fuarın her günü ziyaretçilerle buluşacak. Öte yandan, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği tarafından 8'inci Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları ile enerjinin verimli kullanımı ve elektrik maliyetlerinin düşürülmesi konusunda bilgilerin verileceği Enerex Enerji temalı özel oturumlar yapılacak.