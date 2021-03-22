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32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 286 kişiye 789 bin TL ceza

Antalya’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 286 kişiye 789 bin 25 TL para cezası uygulandı.

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 286 kişiye 789 bin 25 TL para cezası uygulandı.


Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından Cumartesi 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 286 kişiye 789 bin 25 TL para cezası kesildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara uygulanan yasal işlemlere ilişkin bilgi veren Yazıcı, "Antalya'mızda cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 296 kişiye 789 bin 25 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kendi sağlığımızı ve toplum sağlığını düşünerek evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum" dedi.

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