32 ülkeden 350 sporcunun katıldığı etkinlikte vatandaşlara çekilişle kask dağıtıldı

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen ve 32 ülkeden 350 sporcunun katıldığı dünyaca ünlü Sea to Sky yarışlarında İçişleri Bakanlığı'nın “Kaskımla güvendeyim” projesi çerçevesinde vatandaşlara çekilişle kask dağıtıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bu yıl 13'ncüsü düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışlarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, milyonlarca kişinin izlediği organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen ve 32 ülkeden 350 sporcunun katıldığı yarışlar orman etabıyla devam ediyor.

Kuzdere Mahallesi'nden verilen startla orman etabında kıyasıya mücadele eden sporcular, Kemer'in eşsiz manzarasında gaza basıyor. Zorlu parkurda dereceye girebilmek için mücadele eden sporcular zaman zaman zor anlar yaşarken bazı sporcularda ufak kazalar yaşadı.

Yerli ve yabancı çok sayıda misafirin de takip ettiği yarışlarda orman etabının finiş noktasında kurulan rampadan atlayan sporcular renkli ve eğlenceli görüntüler oluşturdu.

“Spor turizminde zirvedeyiz”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, dün plaj etabıyla başlayan yarışların büyük bir heyecan ve adrenalin ile devam ettiğini söyledi.

Kemer'in meşhur doğası eşliğinde yapılan orman etabında sporcuların ormanlık alanlarda gaza batığını dile getiren Belediye Başkanı Topaloğlu, “Yarışlar Kemer için büyük bir kazanım. Türkiye'nin en önemli turizm lokomotifleri arasında yer alan Kemer'in tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Yarışları dünyanın her tarafından izlemeye gelenler var. Onları burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kemer'in spor turizminde zirvede kalmaya devam etmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Çekilişle kask dağıtıldı

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'nın “Kaskımla güvendeyim” projesiyle vatandaşlara çekilişle kask dağıtıldı. Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğince Antalya'da ikamet eden motosiklet sürücü belgesi olan 20 kişiye çekilişle kask hediye edildi. Bu arada çekilişe katılan vatandaşlara İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından da Türk Bayrağı takdim edildi. Çekilişe katılan Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Emin Gül, çekilişle kask kazanan vatandaşlara kasklarını hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.