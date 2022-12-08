33 ayrı müzekkereden 16 yıl suç kaydı ile aranan şahıs yakalandı

Antalya'da 33 ayrı müzekkereden toplam 16 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 8 bin 200 TL para cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda “Dolandırıcılık”, “Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık”, “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması”, “Kamu Görevini Usulsüz Üstlenmek”, “Basın Yayın Araçlarını Kullanarak Dolandırıcılık” suçlarından 33 ayrı müzekkereden toplam 16 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 8 bin 200 TL para cezası bulunan O.C.A. yakalandı. Şahıs adli makamlarca hakkında yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.