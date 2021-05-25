35 farklı ülkeden 400 akademisyen mimarlık ve şehirciliği konuştu

Uluslararası Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş Yaklaşımlar Konferansı, Alanya HEP Üniversitesi tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Konferansa, 200'ü doktora derecesine sahip, 35 farklı ülkeden 400 akademisyen 194 makale ile katıldı.

Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Sayın'ın konuşmalarıyla katkıda bulunduğu konferans, 2 gün sürdü. “Birlikte Daha İyi Bir Dünya Tasarlamak” temasıyla bir araya gelen birbirinden mimarlığın önde gelen isimleri; çağdaş mimari ve kentsel mekanlar hakkındaki tüm teorileri, manifestoları ve metodolojileri çevrimiçi konferansta dile getirdi.

“Mimarlıkta yapay zeka dönemi”

Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Sayın, yaptığı konuşmasında, “İlk paradigma dönüşümü, Yuval Harari'nin Sapiens adlı kitabında değindiği 70 bin yıl önceki bilişsel devrim, ikincisi 3-4 bin yıl önceki Mezopotaya'da tarım ve yerleşik düzene geçme, üçüncüsü 1840'larda Avrupa'da başlayan sanayi devrimi, 4'ncüsü 1990'larda başlayan bilişim devrimidir. Şu anda ise yapay zekâ devrimini yaşıyoruz. Akıllı cihazlar arasındaki otomatik bilgi transferi, sürücüsüz ve internet bağlantılı traktörlerin varlığı günlük yaşamımdaki yansımaları. Bu değişimin kuşkusuz mimarlık ve şehircilikte de etkileri olacak. Özellikle Covid 19 salgını, yapay zeka devrimine geçişi hızlandıracaktır. Bu kapsamda yeni kuramlar, yeni yöntemler, yeni kurallar, yeni uygulamalar geliştirilecektir” dedi.

“Amaç birlikte daha iyi bir dünya tasarlamak”

Uluslararası Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş Yaklaşımlar Konferansı Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hourakhsh Ahmad Nia, “Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, biz mimar ve şehir plancılarını, konut kavramını yeniden düşünmemiz için birçok soruyu gündeme getirdi. Ne yazık ki, İkinci Dünya Savaşı ve Le Corbusier'in erken modernizm fikrinin “içinde yaşanacak bir makine olarak ev” fikrinden kaynaklanan toplu konut ihtiyacı, ev konseptini basit bir sığınağa indirgemiştir. Bu bağlamda, bu konferansın temel amacı, birlikte daha iyi bir dünyayı nasıl tasarlayabileceğimizi araştırmaktır” diye konuştu.

“Şehirciliği dünyaca ünlü akademisyenler anlattı”

Geçtiğimiz yıl İngilizce gerçekleştirilen konferansta bu yıl Türkçe oturum da yapıldı. Türkçe Bölümlerin Oturum Başkanlığını Dr. Seda H. Bostancı yaptı. Mimarlık ve şehircilik alanında dünyanın en ünlü akademisyenlerinin katıldığı konferansta; Mimari Araştırma ve Uygulamada Veri Bozulmaları, Akıllı Şehir Vatandaşlığı, Yenileyici Mimari ve Kentsel Tasarım, Birlikte Daha İyi Bir Dünya Tasarlamak, Mısır Planlama Deneyiminin Zorlukları ve Potansiyelleri: Akdeniz Kıyı Şeridindeki Kentleşme Durgunluğundan Yansımaları, Sırbistan'daki Brownfield Siteleri için Kent Planlamasını Yeniden İncelemek, İnsanların Çok Yönlü Refah için Mekânsal Gelişim Hakkı konuları hakkında görüşler dile getirildi.