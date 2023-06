35 haftalık prematüre bebeğe kuvözde katarakt ameliyatı yapıldı

Dr. Mehmet Tahir Şam, 31 haftalıkken doğan kuvözdeki prematüre Ömer bebeğe, 35. Haftasında katarakt ameliyatı gerçekleştirdi. Op. Dr. Şam, “Kuvözde olmasaydı neredeyse anne karnında ameliyat etmiş gibi olacaktık. Bu dünyada yapılan en erken ameliyatlardan biri” dedi.

Antalya'da 31 haftalıkken dünyaya gelen prematüre Ömer bebeğe, doğumundan 4 hafta sonra 35 haftalıkken kuvöz içerisinde katarakt ameliyatı gerçekleştirildi. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde Op. Dr. Mehmet Tahir Şam tarafından gerçekleştirilen ameliyat 40 dakika sürdü. Ömer bebek, başarılı geçen ameliyat sonrası işlemlerinin ardından 5 hafta içerisinde taburcu edildi.

“Kuvözde gerçekleşen bir katarakt ameliyatıydı”

Ameliyatın kuvöz içerisinde gerçekleştiğine değinen Op. Dr. Şam, “Kuvözde gerçekleşen bir katarakt ameliyatıydı. Doğumsal kataraktlar genelde anne karnındayken geçirilen enfeksiyonlara ya da bebekteki metobolik hastalıklara bağlı oluyor. Anne karnında geçirilen kızamıkçık, toksoplazma gibi kediden geçen parazitler bebeklerde katarakt yapabiliyor. Bazı metabolik hastalıklar bebekteki hipotirodi, hipokalsemi gibi hastalıklar yine bebeklerde katarakta neden olabiliyor. Her katarakt olan bebeğin ameliyatı hemen gerekmiyor. Bunları çoğunlukla bir süre takip ediyoruz. Eğer görme iyiyse, katarakt çok yoğun değilse ameliyatlarını olabildiği kadar doğumdan 3. Ay sonrasına kadar geciktiriyoruz” diye konuştu.

“Doğduktan sonraki 4.haftada artık katarakt ameliyatını yapmak zorunda kaldık”

Ameliyat sürecinden bahseden Op. Dr. Şam, “Bazı bebeklerde çok koyu olduğu için daha önce ameliyata almak zorunda kalıyoruz. Ömer bebeğimizin de çok koyu bir kataraktı vardı. Anne karnından doğduktan sonraki 4.haftada artık katarak ameliyatını yapmak zorunda kaldık. Prematüre bebeklerde, kuvözde kalan bir bebek bu. Kuvözde aldıkları oksijene bağlı olarak prematüre rop dediğimiz bir hastalık gelişiyor. Retinada yoğun damarsal problemlerle beraber retina dekolmanına kadar giden ciddi körlük nedenlerinden birisi. Bizim prematüre bebeklerde en çok gördüğümüz körlük nedeni olacak ilerleyici bir hastalık Prematüre Retinopatisi (ROP), tanısı ve tedavisi çok büyük bir özen istiyor. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi ROP Tanı ve Tedavi Merkezi Sorumlu Göz Doktoru Seçil Özdemir Şahin'in takibi altında olan Ömer Bebek de her iki gözde yoğun katarakt tespit edildi. Prematüre bebeklerin takibi için bu kataraktların olmaması gerekiyor. Ömer bebekte Prematüre Retinopatisi gelişmesin veya gelişmesini takip edelim, gerekirse onun tedavisini yapabilelim diye katarakt ameliyatını erken yaptık” şeklinde konuştu.

“40 dakika sürdü”

Her yaşa göre ameliyatların değişim gösterdiğini belirten Op. Dr. Şam, “Ameliyatlar yaklaşık her bir göz 20 dakika olmak üzere 40 dakika sürdü. Bebeklerin katarakt ameliyatları çok farklı. Çok farklı teknikler, farklı malzemeler kullanıyoruz. O yüzden erişkinlerdeki kataraktlarla karıştırılmamalı. Çocuk büyüyen ve gelişen bir organizma. Gözün gelişimini göz önüne alarak her yaş için farklı tedavilerimiz var” dedi.

“Tabiri yerindeyse doğum öncesi katarakt ameliyatı yaptık”

Ömer bebeğe yapılan ameliyatın özelliğini anlatan Op. Dr. Şam, “Ömer bebeğe tabiri yerindeyse doğum öncesi katarakt ameliyatı yaptık. 35. Gebelik haftasında yapılan bir katarakt ameliyatı. Aslında Ömer bebek, 5 hafta sonra doğacaktı. Kuvözde olmasaydı neredeyse anne karnında ameliyat etmiş gibi olacaktık. Bu dünyada yapılan en erken ameliyatlardan biri. Çoğunlukla doğumsal katarakt ameliyatlarını, doğum sonrası 3. Ay içerisinde yapıyoruz. Ömer bebek, ağır prematüre olduğu için özellikli bir bebekti” açıklamasında bulundu.

“Şifa ile taburcu ettik”

Bebeğin sağlıkla taburcu olduğunu söyleyen Op. Dr. Şam, şu bilgileri paylaştı:

“Ömer bebeğin iyileşme süresi yaklaşık ameliyattan sonra 5 hafta daha kuvözde kaldı. Sonrasında yeni doğan yoğun bakımdan çocuğumuzu şifa ile taburcu ettik. Ayaktan göz muayeneleri ROP Tanı ve Tedavi Merkezi Sorumlu Göz Doktoru Seçil Özdemir Şahin tarafından gerçekleştiriliyor. 6. Ayına kadar sıkı takip altında olmaya devam edecek. Şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık, iyileşme süreci çok güzel devam ediyor.”

“Aileler dikkat”

Ailelerin, çocuklarının katarakt olduğunu teşhis etmesinin çok zor olduğunu vurgulayan Op. Dr. Şam, “Çok koyu olanlarda bebeklerin göz bebeğinin ortasında beyaz bir renk gözükür. Özellikle fotoğraflarda bu çok belli oluyor. Fotoğraflarda çocukta göz bebeğin ortasında beyaz bir parlama görülürse bu ya katarakt ya da çok nadir bazı tümöral hastalıklar var, onlarda da yine aynı şekilde beyaz parlama görüyoruz. Özellikle çocuk doktorları ilk teşhisi koyar. Ailelerin anlaması daha geç vakitte oluyor. Maalesef çocuklar gecikmiş oluyor. O yüzden çocuk doktorlarının üzerine bu konuda çok sorumluluk düşüyor” ifadelerini kullandı.