35 köy okulu öğrencisi 5 yıldızlı otelde 23 Nisan'ı kutladı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı bir köy okulundan 35 ilkokul öğrencisi 23 Nisan'ı Granada Luxury Belek'te kutladı.

Granada Luxury Belek, Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda minik misafirlerini rengarenk etkinlikleriyle ağırladı. Konsepti içerisinde çocuklar için son derece geniş bir alan hazırlayan, Grandy Kids Club'da misafir küçüklerin mutlu ve eğlenceli vakit geçirmesine özen gösteren tesis, çocuklar için bir aktivite programı hazırladı. Programa tesis misafiri miniklerin yanı sıra Serik ilçesine bağlı bir köy okulundan 35 değerli ilkokul öğrencisi de katıldı.

Dopdolu bir programla bayram havası

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm minikler öncelikle Grandy Kids Club'da buluştular. Ardından, birlikte Türk bayraklı şapkalar yaptılar. Daha sonra kırmızı ve beyaz renkli kurabiye yapımı atölyesine katıldılar.

Öğle yemeği saatinin ardından, aksiyon dolu olimpik oyunlar oynayan küçük misafirler, bando yürüyüşünü izleyerek dilek balonları uçurdular. Granada Luxury Belek'in Akdeniz'in en geniş havuzu olarak ünlenen ana havuzunda flyboard şovu izleyen çocuklar, ardından birlikte pasta kestiler.

Yüz boyama ve çevre etkinliğinin ardından aktivite programları tamamlandı.