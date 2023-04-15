İhlas Haber Ajansı

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36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya’da hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Antalya'da hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Antalya Asliye İlamat Masası tarafından “Fuhuşa Teşvik ve Aracılık” suçuyla 36 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari A.A. yakalandı. Gözaltına alınan A.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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