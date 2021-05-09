368 promil alkollü sürücünün aracı refüje çıktı, 'Hatalı ben değilim' dedi

Antalya'da 2017 yılında alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, tekrar alkollü araç kullanınca kaza yaptı. Yapılan testte 368 promil alkollü çıkan ve polis ekiplerine ceza yazmamaları konusunda uzun süre dil döken sürücünün rahat tavırları “pes” dedirtti. Sürücünün kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Hatalı ben değilim" sözleriyse şaşkınlık oluşturdu.

Kaza, Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi ile 75. Yüzyıl Caddesi'nin kesiştiği kavşakta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi üzerinde Wolksvagen Bora model 07 AFL 259 otomobil ile seyir halinde bulunan Mehmet T. A., direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşak üzerinde refüje çıktı. Kaza sonrası aracın yarısı refüj içerisinde, yarısı da cadde üzerinde kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 155 polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerine alkolmetre üfletti. Alkolmetreyi üfleyen şahsın 368 promil alkollü olduğu görüldü. Aldığı alkolün etkisi ile zaman zaman ayakta durmakta güçlük çeken sürücünün yapılan incelemede 2017 yılında alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Ceza yazılmaması için uzun süre polis ekiplerine dil döken şahsın, “Beni araba sıkıştırdı. Karşı taraftan geliyordum. Ben de bir şey yok. Araç kendimin değil. Şirket yetkilimizin. Alkol aldım yalan yok. 2017 yılında ehliyetimi kaptırdım. Çekmeyin ben gereken neyse konuşuyorum zaten. Devletin memuruna yanlışımız olmaz. Çekme abi. Hatalı ben değilim” sözleri ise şaşkınlık oluşturdu.

Sürücüye cezalı durumda araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, kazaya sebebiyet vermek gibi çeşitli suçlardan 10 bin liraya yakın cezai işlem uygulandı. Sürücü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından adli işlemler için karakola götürülürken, araç ise çekici ile otoparka çekildi.