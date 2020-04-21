3.faz yardımlara başvurular başladı

faza geçildiğini açıkladı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde dağıtılan desteklerin 1. fazında 2 bin 206 haneye, 2. fazında bin 262 haneye ve ayrıca tespit edilen 200 hane olmak üzere toplamda 3 bin 668 haneye biner lira ödendiğini açıklayan Kaymakam Öztürk, 3. faz yardımlara müracaatların başladığını söyledi.

Yardımlara müracaatların e-devlet üzerinden yapılacağını belirten Öztürk, “Başvurularda sınırlama yok. Önceki 2 faza göre bu fazın şartları biraz daha esnek. İhtiyaç sahibi herkes e-devlet üzerinden ‘Pandemi Sosyal Destek Başvurusu' bölümünden yardım başvurusunda bulunabilir. Başvuruda süre sınırlaması yok, kapsamı geniş. En önemli şart Covid-19'dan olumsuz etkilenmiş olmak ve önceki yardımlardan faydalanmamış olmak. Şu ana kadar 19 kişi başvurdu, başvurular devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın başvurularını bekliyoruz” dedi.