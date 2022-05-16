4. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali sona erdi

Alanya Uluslararası Çocuk Festivali Kral Şakir'in fikir babası Varol Yaşaroğlu'nun katılımı ile sona erdi.

Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'nin 4'üncüsü 7-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye'nin en önemli yazarlarını, eğitimcilerini ve konuşmacılarını konuk eden festivalde playland oyun alanı, tiyatro, masal ve drama gösterileri, sihirbaz gösterisi gibi pek çok aktivite düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği festivalde eğlenceli aktivitelerin tadını çıkaran çocuklar, aileleri ile birlikte sevdikleri yazarları da görme ve konuşma imkanı yakaladılar. Aileler için düzenlenen seminer ve etkinliklerde ise, çocuk yetiştirirken neler yapılması gerektiği ebeveynlere aktarıldı. Festivalin son gününde çocukların sevgilisi Kral Şakir'in fikir babası Varol Yaşaroğlu sahne aldı.

Muhteşem bir festivali geride bıraktıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “4'üncü kez düzenlediğimiz Uluslararası Çocuk Festivalimiz sona erdi. Çocuklarımıza kitap sevgisini aşıladığımız hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri bir festival düzenledik. Vatandaşlarımızın festivalimize göstermiş olduğu ilgi ve alaka en üst seviyedeydi. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl çocuklarımızla ve ailelerimizle yeni bir festivalde buluşmayı diliyorum” dedi.