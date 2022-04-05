4 ayrı hırsızlık olayından aranan suç makinesi yakalandı

Antalya'nın Finike ilçesinde birçok suçtan yakalama emri bulunan ve 4 ayrı hırsızlık olayının faili olarak aranan şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Finike İlçesi, Yuvalı Mahallesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Tehdit, hırsızlık, silahla tehdit suçlarından hakkında yakalama emri bulunan ve ayrıca 4 ayrı hırsızlık suçunun faili olarak aranan N.P. düzenlenen operasyonda yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edilecek.