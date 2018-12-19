4 genç çiftçiye 136 küçükbaş hayvan desteği

Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde 4 genç çiftçiye 136 küçükbaş havyan desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 2016 yılında uygulamaya koyulan, “Genç Çiftçi Projesi” 2018 yılında da devam ediyor. Korkuteli'nde de 2018 yılında hayvancılık projesi kapsamında genç çiftçi hibesi almaya hak kazanan 4 üreticiye küçükbaş hayvanları teslim edildi. İlçede hayvancılık projeleri ile başvuru yapan ve 30 bin TL hibe alan genç çiftçilere 128 dişi koyun ile 8 koç verildi.

Projelerin genç çiftçilere, Korkuteli tarımına ve hayvancılığa hayırlı olmasını dileyen Tarım ve Orman Korkuteli ilçe Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, “Mutluluğun tanımı Genç Çiftçimizin yüzündeki tebessüm de saklı. Koyunlarına kavuşmanın en derinden gelen coşkusu yüzüne nasıl da yansımış. Bugün 4 gencimizin yüzünde aynı ifade varsa, bunun sebebi Devletimizin verdiği desteklerdir” dedi.

128 koyun ile 8 Koç'un dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Çağırıcı Armut, “4 genç yetiştiricimizi sektöre kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Genç çiftçilerimizin en mutlu günü, genç üreticilerimize başarılar dilerim.”