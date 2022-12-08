4 gün bekleyen var, gece nöbet tutup gündüz sıra bekliyorlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasatı yapılan zeytinleri, yağa dönüştürmek isteyen üreticiler, fabrika önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Gece nöbet tutup gündüz sıra bekleyen üreticilerin beklentisi fabrikanın üretim kapasitesini arttırması.

Yılda yaklaşık 30 bin ton zeytin üretilen ilçede rekoltenin 25 bin ton olması bekleniyor. Zeytinin kilosu bu yıl kalitesine göre 15 ile 20 lira arasında alıcı bulurken, zeytinden elde edilen sızma yağın 0 ile 0.81 asit oranlı olanı 100 TL'den, 0.81- 2 asit oranlı olanı 90 TL'den satılıyor. Diğer fabrikalarda 10 TL ve üzerinde olan zeytin sıkım ücretinin kilo başına 8 liradan işlem yapılmasından dolayı Ziraat Odası'na ait fabrika önünde yaklaşık 100 aracın üzerinde konvoy oluştu. Üreticilerin ton başına yaklaşık 2 bin TL kazancı olması sebebiyle kuyruğun ucu görünmüyor. Gece zeytinlerin başında nöbet tutup sabah kahvaltılarını da burada yapan üreticiler 3 -4 gündür sıra bekledikleri belirterek, yetkililerden, fabrikanın üretim kapasitesini arttırmasını istediler. Zeytin hasadının zaten yeteri kadar zor olduğunu, meşakkatli geçen hasat döneminin ardından zeytinin yağını almanın da ayrı sıkıntı olduğunu söyleyen üreticiler bölgeye bir fabrika yapılmasını daha istediler.