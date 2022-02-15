İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

4. Kepez Kitap Fuarı kapılarını aralıyor

Kepez Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, 4-13 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde kapılarını kitapseverlere aralıyor.

Kepez Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, 4-13 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını kitapseverlere aralıyor. Kepez Kitap Fuarı, kitap okumaya dikkat çekebilmek amacıyla bu yıl ‘Oku' temasıyla düzenlenecek.


Her yıl binlerce kitapseveri ağırlayan Kepez Kitap Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kepez Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceği Kitap Fuarı, 4-13 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 4. Kepez Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yılda kitapseverleri sayısız kitap, yüzlerce yayın evi, yazarlar ve çok özel söyleşilerle buluşturacak. Fuar ziyaretçilerini bugüne kadar sosyal çalışmalarla bir araya getiren Kepez Kitap Fuarı, bu yıl da kitap okumaya dikkat çekebilmek amacıyla ‘Oku' temasıyla düzenlenecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.