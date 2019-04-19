40 bin çocuk bayramda ücretsiz eğlenecek

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında imkanı olmayan çocukları ücretsiz olarak eğlendirmenin mutluluğunu yaşayacaklarını belirten Aktur Park İşletme Müdürü Veli Kılınçaslan, sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Dört gün sürecek”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bugüne kadar 240 bin jetonu imkanı olmayan ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak dağıtan Aktur'un 20-21-22 ve 23 Nisan tarihlerinde yapacağı etkinlik, Aktur Lunapark'ın 5-M Migros karşısındaki merkezinde gerçekleşecek. Aktur Lunapark İşletme Müdürü Veli Kılınçaslan, sosyal sorumluluk projelerine bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Bayram hediyesi verdik”

Yaz aylarının yaklaştığı günlerde sezon hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Veli Kılınçaslan “Ulu Önder Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu anlamlı günde bizde çocuklarımıza bayram hediyesi verelim düşüncesiyle bu projeyi yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yaparak 4 Gün boyunca tam 40 bin çocuğumuzu ücretsiz olarak eğlendireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'te Salı günü öğlenden itibaren çocuklarımızın coşkusuna ortak olacak. Atamızın çocuklarımıza armağan ettiği bu bayramda 40 bin çocuğumuzu ücretsiz olarak eğlendirecek olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra da bu tür projelere katkı sağlamaya devam edeceğiz. Aktur Lunapark işletmeleri olarak şimdiden tüm ulusumuzun bayramını kutluyor ve eğlence seven herkesi parklarımıza bekliyoruz” dedi.