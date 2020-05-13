40 gündür evde olan çocuklar soluğu Manavgat Irmağı'nda aldı

00-15.00 saatleri arasında sokağa akın etti. Çocukların ilk adreslerinden birisi, uzun zamandır giremedikleri Manavgat Irmağı olunca, polis müdahale edip sudan çıkmalarını sağladı.

40 gündür evden çıkmayan çocuklarla birlikte ailelerinin de sokağa çıkmaları nedeniyle Manavgat caddeleri tarihinin en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Sokağa çıkan çocukların büyük bölümü maske takarak sokağa çıkarken, Manavgat Belediyesi Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Kültür Merkezi önünde kurduğu stantlarda maskesiz çocuklara maske dağıttı.

Oyun parkları ve alışveriş merkezlerinin yanı sıra sokak ve caddelerde sosyal mesafe kuralının tamamen çiğnenirken, ırmağa giren bazı çocuklar polisler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında 40 gündür evlerinden çıkmayan 0-14 yaş arası çocuklar, getirilen serbestlik kapsamında bugün 11.00-15.00 saatleri arasında adeta sokağa döküldü. Serbestliğin başlamasıyla birlikte aileler de çocuklarıyla birlikte sokağa çıkarken, Manavgat'ta evler boşaldı, sokaklar ise tarihinin en kalabalık günlerinden bir tanesini yaşadı.

Başta eve yürüme mesafesi sınırlaması olmak üzere sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı gözlenirken, maske takma kuralına ise büyük ölçüde uyulduğu gözlendi. Çocukların sokağa maske takmadan çıkacağını dikkate alan Manavgat Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Kültür Merkezi önünde kurduğu stantlarda çocuklara maske dağıttı. Saat 11.00 itibariyle Manavgat'ta çocuklarıyla birlikte aileler cadde ve sokaklara akın ederken, ırmak kenarları, oyun parkları ve alış veriş merkezleri dolup taştı. Manavgat Köprüsünde insanlar kalabalık nedeniyle yürümekte zorlandı.

Irmağa girenler polis tarafından uyarılıp evlerine gönderildi

Irmağa girilmesinin yasak olduğuna dair tabelaları hiçe sayıp, her türlü tehlikeyi göze alarak Manavgat Irmağı'na giren bir grup genç, polislerin uyarılarının ardından üzerlerini giyinerek evlerine gönderildi.

Çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı uyarısı

Covid-19 pandemi süreci dolayısıyla 40 gündür evde kalan çocukların 4 saatliğine dışarı çıktığını belirterek ebeveynlere uyarılarda bulunan Isparta Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Emel Özen, “Bu izinlerin çocuklarımıza ruhsal açıdan faydası olacaktır. Çocuklarımızla kendi sağlıkları için dikkat etmesi gereken kuralları izinden önce net bir şekilde konuşmanız gerekmektedir. Özellikle ergenlik döneminde olan gençler arkadaşları ile görüşmek isteyecektir. Bu nedenle maske kullanımını ve fiziksel mesafeye önem vermelerini hatırlatmalıyız. 12 yaş altı çocuklar ise maskeyi devamlı takmak ve fiziksel mesafeyi korumasında sorun yaşayabilir. Bu nedenle mutlaka ailelerin kontrol etmesi gerekmektedir. Dışarı çıkmadan önce ne kadar süre kalabileceğini, ne zaman dönmesi gerektiğini söyleyerek bir anlaşma sağlanmalıdır. Hem kendi sağlığınız hem de çocuğunuzun sağlığı için çocuklarla kapalı alanlar yerine açık alanları tercih etmeli. Kalabalık yerlere gidilmemeli ve fiziksel mesafeyi korumaya dikkat etmelisiniz” dedi.