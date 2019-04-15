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40 güvenlik kamerasından 200 saatlik görüntüyle eşkalleri belirlendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Norveçli turistlerin banka kartlarını çalarak, hesaplarından bin Euro çeken 1’i kadın, 2 şüpheli Muğla’da yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Norveçli turistlerin banka kartlarını çalarak, hesaplarından bin Euro çeken 1'i kadın, 2 şüpheli Muğla'da yakalandı.


Manavgat'ta tatil yapan 2 Norveçli turist, geçen perşembe günü jandarmaya giderek, ATM den para çekecekleri esnada yardım için yanlarına gelen kişi tarafından banka kartlarının çalındığını, hesaplarından ise bin Euro çekildiğini söyleyip, şikayetçi oldu.


Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 40 güvenlik kamerasından 200 saatlik görüntüyü izleyerek şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları otomobili tespit etti. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin Muğla'da olduğu tespit edilerek, içinde bulunan şüphelilerle birlikte yakalandı. Şüpheliler M.A. ve Ukrayna uyruklu kadın M.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 8 bin 800 lira, makyaj malzemeleri, peruk ve sanal POS cihazı ele geçirildi.


Muğla'dan Manavgat'a getirilen şüphelilerden, M.A. tutuklanırken, Ukrayna uyruklu M.K. adlı kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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