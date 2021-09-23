40 metrelik falezlerde Atatürk posteri asma çabası polisi alarma geçirdi

Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinde 40 metrelik yükseklikte tehlikeye aldırmadan Atatürk posteri asmaya çalışan şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Rüzgarın etkisiyle posteri asamayan şahıs, güçlükle falezlerden inebildi.

Olay, saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Varyant seyir terası altındaki falezlerin uç noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişinin yaklaşık 40 metre yüksekliğinde falezlerin uç noktasında tehlikeli hareketler yaptığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Falezlerin uç noktasından yaklaşık 2 metre aşağı inen ve isminin Abdulcelil Doğan (35) olduğu öğrenilen şahıs, elindeki bez Atatürk posterini kayalık alana asmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika tehlikeye aldırmadan posteri asmaya çalışan Doğan, yürekleri ağza getirdi. Bir ileri bir geri hareket eden Doğan'ın tehlikeli hareketlerini terastaki vatandaşlarda endişeli gözlerle izledi. Öte yandan falezlerin alt noktasında denize girmeye devam eden vatandaşların olduğu görüldü.

Doğan'ın tüm çabasına rağmen asamadığı poster rüzgarın etkisiyle elinden uçtu. Bir süre daha tehlikeli bölgede duran Doğan, daha sonra kendiliğinden güvenli noktaya geldi. Bu kez Abdulcelil Doğan, eline aldığı tahta parçası ile kayaların üzerindeki kuru otları temizledi. Doğan'ın üzerinin aranmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri eşliğinde terasa çıkarıldı. Doğan, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Doğan'ın ilk ifadesinde, Atatürk posterini falezlere asmak için sözü olduğunu ama rüzgarın etkisiyle bunu başaramadığını söylediği öğrenildi.