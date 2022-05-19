400 metrelik dev Türk bayrağı açıldı, görsel şölen oluştu

ANTALYA (İHA) – Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Konyaaltı Caddesi'nde fener alayı düzenlendi. Binlerce Antalyalının meşalelerle katıldığı fener alayı, açılan 400 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağıyla görsel şölene döndü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi-Cumhuriyet Meydanı güzergahında fener alayı düzenlendi. Etkinliğe saatler öncesinden gelen Antalyalılar varyantta yerlerini aldı. Konyaaltı Beach Park girişinde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle fener alayını beklemeye başladı. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde ise vatandaşlara verilen meşaleler yakıldı, 400 metrelik Türk bayrağı açıldı. Yol boyunca fener alayına katılan vatandaşlara evlerinde bulunan vatandaşlar da balkonlardan bayraklarla destek verdi. Gencinden yaşlısına 7'den 77'ye binlerce kişinin katıldığı yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Antalya Büyükşehir belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz'in de katıldığı fener alayının ardından etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan Emircan İğrek ve Burcu Güneş konseriyle devam etti.