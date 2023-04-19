41 adet suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 41 adet suç kaydı ve 13 ayrı suçtan yakalaması bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konyaaltı ilçesinde, hakkında 41 adet suç kaydı ve 13 ayrı suçtan yakalaması bulunan S.İ. isimli şahsın ikametinde olduğu tespit edildi. Şahıs, konutunda yapılan arama sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.