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42 gündür görüşmeyen 2 kız arkadaşın özlemi duygulandırdı

Antalya’da korona virüs nedeniyle 42 gündür görüşemeyen 2 kız arkadaşın izin gününde yaşadıkları sevinç duygulandırdı.

Antalya'da korona virüs nedeniyle 42 gündür görüşemeyen 2 kız arkadaşın izin gününde yaşadıkları sevinç duygulandırdı. Kaldırımda koşarak birbirlerine sarılan gençler, yere düşerek birbirlerini öptü, uzun süre sarılmaya devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Korona virüs salgını nedeniyle 42 gündür sokağa çıkmaları yasak olan gençlerden iki kızın buluşma anı görenleri duygulandırdı. Cuma günü 15-20 yaş gurubuna verilen izin gününde çekildiği belirtilen cep telefonu görüntüsünde, Konyaaltı ilçesindeki bir caddede karşı karşıya gelen 2 kız arkadaş, birbirlerine hızlı bir şekilde koşarak sarıldı, ardından dengelerini kaybedip yere düştü. Düşmelerine rağmen birbirlerine sarılarak öpen gençler, uzun süre özlem giderdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri oldukça duygulandırdı.

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