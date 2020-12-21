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424 bin lira değerinde 5 bin 301 ecstasy hap ele geçirildi

Antalya’da polisin yaptığı operasyonda piyasa değeri 424 bin lira olan 5 bin 301 adet ecstasy hap gele geçirildi.

Antalya'da polisin yaptığı operasyonda piyasa değeri 424 bin lira olan 5 bin 301 adet ecstasy hap gele geçirildi. Operasyonla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.


Serik ilçesine 30-35 yaşlarında bir şahsın büyük miktarda ecstasy uyuşturucu hap maddesi getirdiği ve ilçede dağıtımını yapacağı bilgisi alan Serik Narkotik Grup Amirliği görevlileri harekete geçti. Şüpheli ve şüphelinin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ikameti tespit edilerek operasyon .yapıldı. Evde yapılan aramada karton kutu tabanına gizlenmiş halde piyasa değeri 424 bin 80 TL olan 5 bin 301 adet ecstasy uyuşturucu maddesi olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan E.Ş. Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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