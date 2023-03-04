45 gün beklenip 6 ay hasat yapılıyor

Türkiye'nin sebze ve meyve deposu Antalya'nın Aksu ilçesinde çilek hasadı devam ediyor. İlçe genelinde yaklaşık 3 bin 306 dekarda üretilen topraklı çileğin yıllık rekoltesi, 10 bin 800 ton oldu.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde topraklı çilek üreticisi Emine Peker, 10 dekarda ürettikleri çileğin Haziran ayı ortalarına kadar devam edeceğini söyledi. Üretici Peker, “Kış sezonunda topraklı çilek üretimi yapıyoruz, yaz sezonunda da çilek fidesi üretiyoruz. Hasadımız 3 aydır devam ediyor. Dikim yaptıktan 45 gün sonra hasat yapmaya başlıyoruz ve 6 ay toplama yapıyoruz” dedi.

“Günlük 750 kg ürün”

Yurtiçine satış yaptıklarını kaydeden Peker, “Yazın başında hasat bitiyor. Sabahın erken saatlerinde seraya geliyoruz. Hasada gelmişse çilekleri topluyoruz, gelmemişse; yapraklarını otunu ayıklıyoruz, ilacını, gübresini veriyoruz. Hasat zamanları 8 kişiyle çalışıyoruz. Günlük yarım ton veya 750 kilo arasında ürün alıyoruz. Ürünlerimizi toptancı haline gönderiyoruz. Şehir içi ve şehir dışına satışlarımızı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Dönümde yıllık 4 ton ürün”

Bir yılda fidenin verimliliği ve hava şartları iyi olursa dönüm başına 4 ton alabildiklerini ve iyi bakımda bu miktarlara ulaşabildiklerini söyleyen Peker" Satış fiyatlarımız şu an fena değil. İlaç, plastik, gübre her şey döviz kurundan alıyoruz ama çileğimizi TL olarak satıyoruz. Satış fiyatımız 26 – 27 TL. Çileğin piyasası günlük değişiyor” dedi.