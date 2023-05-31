450 şemsiyenin gölgelediği cadde, turistlerin uğrak mekanı oldu

Antalya'nın tarihi ve turistik merkezlerinden Kaleiçi bölgesinde 450 şemsiye kullanılarak gölgelendirildiği cadde, 2013 yılından bu yana yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Şemsiyeler bir yandan ziyaretçilerini güneşten korurken, bir yandan da cadde esnafının yüzünü güldürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 10 yıl önce 600 şemsiye kullanılarak gölgelendirilen cadde, o günden itibaren "Şemsiyeli Sokak" olarak biliniyor. Turizm sezonunun açılması ile bu yıl da 450 şemsiye kullanılarak gölgelendirilen cadde, yeniden renk cümbüşüne döndü. Caddeyi yerli vatandaşlar kadar şehre gelen binlerce turist de ziyaret ediyor. Ziyaretçi sayısını her geçen gün artıran caddeyi gezenler, fotoğraf çektirmeden ayrılmıyor. Caddeye ilginin bu kadar yüksek olması en çok bölge esnafının yüzünü güldürüyor.

"Bu yıl 450 şemsiye ve 4 renk kullanıldı"

Caddenin 10 yıldır şemsiyeler ile süslendiğini belirten Tuzcular Mahalle Muhtarı Uğur Çetin, “Her sene Mayıs ayında şemsiyelerimiz değişir. Gelen turistler artık burasını benimsedi. Buraya gelen turistler cadde üzerinde bulunan restoranlarında yemek yiyerek zaman geçiriyorlar. Bu yıl 450 şemsiye ve 4 renk kullanıldı. Buraya gelen turist fotoğraf çektirmeden gitmiyor. Sadece turist olarak düşünmemek lazım, kendi vatandaşlarımız da gelerek aktivitelere katılmalıdır. Bu cadde tarihi Kaleiçi bölgesine geçiş noktalarından birisi yer alıyor” dedi.