48 bin 200 adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi

Antalya'da polis ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda 48 bin 200 adet gümrük kaçağı boş makaron, 21 bin 720 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 175 tapdk bandrolü, 2 adet sigara sarma makinesi, 2 adet kompresör, 1 adet hava kurutma makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalarımız sonucu Konyaaltı İlçesi'nde bulunan bir adreste yüklü miktarda gümrük kaçağı tütün mamullerinin depolandığı yönünde bilgi elde edildi. Elde edilmesi üzerine alınan talimatlar istikametinde yapılan aramalar neticesinde; 48 bin 200 adet gümrük kaçağı boş makaron, 21 bin 720 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 175 tapdk bandrolü, 2 adet sigara sarma makinesi, 2 adet kompresör, 1 adet hava kurutma makinesi ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde 1 şahıs hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde adli işlem yapıldı.