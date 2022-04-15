4'lü bypass ameliyatından çıktı, hekimler yeni yaşını kutladı

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Şenol Isırgan, 4'lü bypass ameliyatı oldu. Isırgan'ın ameliyat günü aynı zamanda doğum gününe denk gelmesi nedeniyle operasyonun ardından hekimler yeni yaşını da kutladı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Şenol Isırgan, diyabete bağlı koroner arter hastalığı nedeniyle kalp damar kliniğine yatırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda sağ ve sol kalp damarlarının ileri derecede daraldığı saptanan Isırgan, 4'lü bypass ameliyatına alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından KVC Yoğun Bakımda tedavisi devam eden Isırgan'ın doğum günü olduğunu öğrenen hekimler ve yoğun bakım hemşireleri “1 nefeste 2 pasta” sloganıyla doğum gününü kutladı. 60. yaşını hastanede kutlayan Isırgan, o anların kendisi için her zaman özel olarak kalacağını söyledi. Yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyen Isırgan, “İlk defa böyle bir camiaya katıldım. Yeniden doğmuş gibi yeniden yaş aldığımı hissettim. Hepsi melek gibi. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hocam Özgür Akkaya, Oğuz Karahan Bey'e ve hemşirelerimize teşekkür ederim. İyi ki varlar” dedi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Özgür Akkaya ve Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Doktor Oğuz Karahan ise “Hastamızın doğum günü olduğunu duyduğumuzda yeni yaşına tek başına girmesini istemedik. Mutlu olduysa ne mutlu bizlere” ifadelerini kullandı.