İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 bin kişiye ay yıldızlı aşure ikram edildi

Döşemealtı Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla 5 bin kişiye Aşure ikramı yaptı.

Bahçeyaka Mahallesi Hacı Ramazan Altun Müze Konseptli Merkez Cami yanında bulunan parkta kurulan kazanlarda pişirilen Aşure vatandaşlara dağıtıldı.


Döşemealtı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel hale getirilen Aşure ikramına bu yılda vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinde kaynamaya başlayan kazanlarda tam 5 bin kişilik Aşure hazırlandı. Üzeri Döşemealtı Narı ile süslenen ile Türk Bayrağı motiflerinin yer aldığı kazanlarda pişen Aşureyi Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, kendi elleriyle vatandaşlara ikram etti.


Aşure ikramına Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, birim müdürleri ile pazar esnafı ile çok sayıda vatandaş katılırken, Belediye Başkanı Genç dağıtımın ardından hem vatandaşlarla sohbet edip hem de aşure yedi. Genç, "Paylaşmanın simgesi haline gelen aşure gününün birliğimizin ve beraberliğimizin simgesi olmasını ve İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.