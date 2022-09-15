5 bin metrekarelik alana ekimi yapılan Çandır fasulyesinde hasat için gün sayılıyor

Antalya'da 5 bin metrekarelik alanda ekimi yapılan Çandır fasulyesinde hasat için gün sayılıyor.

Konyaaltı Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 5 bin metrekarelik alanda ekimini yaptığı Çandır fasulyesinin hasadını yapmak için gün sayıyor. Antalya'nın en önemli değerlerinden biri olan ve Antalya piyazının vazgeçilmezi olan Çandır fasulyesinin ülke genelinde bilinirliğini artırmak, bölge halkını hem üretime teşvik etmek hem de ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla üretilen fasulyelerin hasat zamanı yaklaşıyor. Haziran ayı sonunda toprakla buluşan fasulye tohumları, ekim ayı sonunda hasat edilerek sofralarda yerini alacak. Çandır fasulyesinin lezzeti ve besin değeri açısından ülkenin önemli bir değeri olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçtiğimiz yıllara göre daha verimli bir üretim beklediklerini açıkladı.

"Elde edilen ürünlerin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılılacak"

Türkiye'nin her bölgesinde aranan bir lezzet olan Çandır fasulyesini yok olmaktan kurtararak, bölge halkını üretime teşvik eden Başkan Esen, “İsmini Yarbaşçandır Mahallemizden alan bu değerimizi hem yaşatmak hem de bölge halkımıza gelir kaynağı oluşturmak için bu bölgede kendi tarlamızda üretim yapıyoruz. Haziran ayında başlayan üretim süreci yaklaşık 5 ay sürüyor. Tohumdan fidana, fidandan hasada kadar bütün bakımlarını belediyemiz imkanlarıyla yaptığımız fasulyelerimizin hasadını ekim ayında gerçekleştireceğiz. Üretimden elde ettiğimiz ürünlerimizin bir bölümünü yine gelecek sene tohum olarak, bir kısmını da fuarlarda tanıtım amacıyla kullanacağız. Elde edilen miktarın büyük bölümünü ise ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Her yıl hasat zamanı sonrası gerçekleştirdiğimiz Çandır Kuru Fasulye Şenliği'nde de ürünümüzü etkinliğe katılan vatandaşlarımıza ikram edeceğiz” dedi.