5 katlı apartmanın çatısına çıkan genç, yürekleri ağza getirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 katlı binanın çatısına intihar amaçlı çıkan 27 yaşındaki şahıs, polis ekipleri tarafından 45 dakikada ikna edildi.

Olay, Antalya Caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kaldırıma düşen ayakkabı vatandaşların ve cadde üzerinde bulunan trafik ekibinin dikkatini çekti. Yukarı bakan vatandaşlar çatıda bir kişiyi ayağını sarkıtmış olarak gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda ayağını aşağıya sarkıtmış vaziyette oturan gencin yanına çıkan polisler, genci bulunduğu yerden ayrılarak yanlarına gelmesi için uzun süre dil döktü. Olduğu yerde pozisyonunu değiştiren genç, gerek polislerin gerekse aşağıdaki vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi.

Yaklaşık 45 dakika genci vazgeçirmek için çaba harcayan polisler genci ikna etmeyi başardı. Genç, polisler tarafından aşağıya indirilerek polis karakoluna götürüldü. 27 yaşındaki S.S.'nin işsiz olması ve ailevi sorunlar yaşaması nedeniyle çatıya çıktığı belirtildi.