5 katlı binanın son katındaki yangın mahalleliyi sokağa döktü

Antalya'da 5 katlı binanın son katında çıkan yangın bina sakileri ile mahalleliyi sokağa döktü. Korku dolu anların yaşandığı yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederken, yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dudlubahçe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Seray Karabulut mutfakta yemek yaptığı esnada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Komşular, alevleri görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Ardından tüm bina sakinleri binayı boşalttı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde içerde bulunan Seray Karabulut ve köpeği yara almadan çıkarıldı. Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın sonunda söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.