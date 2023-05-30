5 metrelik çukurda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Antalya'da 5 metre derinlikteki bir çukurda mahsur kalan yavru köpeği uzun uğraşlar sonunda kurtaran Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, yavru köpeğe ‘Umut' ismini verdi.

Öğretmenevleri Mahallesi'nde bulunan bir çukurda yavru köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan ekipler, hemen harekete geçti. Yaklaşık 5 metre derinlikteki çukura merdiven yardımıyla inerek yavru köpeği kurtaran ekipler, muayenesinin yapılması için belediyenin Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti. Rehabilitasyon merkezi görevlileri tarafından muayenesi yapılan yavru köpeğe ‘Umut' ismi verildi. Özellikle deprem bölgesinde uzun süre sahada kalarak çok önemli bir görev üstlenen Sivil Savunma Birimi'nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “İhbarı değerlendirerek minik köpeğin yardımına koşan ve mahsur kaldığı yerden kurtaran arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık durumu iyi

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Sinan Toprak, “Ekibimizle birlikte minik yavrumuzu yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurdan kurtardık. Sağlık durumu iyi görünüyor. Birimimize gelen her ihbarı değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Yavru köpeğe yapılan ilk muayenede herhangi bir sağlık sorunu gözlemlenmediğini aktaran Veteriner Hekim Baran Özcan ise Umut'un çukurda kaldığı için korktuğunu aktardı. Özcan, “Şu anda gayet mutlu bir şekilde bakımevimizde zaman geçiriyor. İsmini ekip arkadaşlarımızla Umut olarak belirledik. Umut'u sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız bakımevimizi ziyaret edebilir” diye konuştu.