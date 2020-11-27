5. PCR laboratuvarı, Finike Devlet Hastanesinde hizmete başladı

Antalya'da 5. PCR test laboratuvarı, Finike Devlet Hastanesi'nde bugün itibariyle hizmete girdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında, Antalya'da valilik koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere, kamu ve özel tüm kuruluşların işbirliği ile çalışmalar sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında, Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi yanı sıra Finike Devlet Hastanesi'nde de 5. PCR test laboratuvarı açıldı. Laboratuvar, bugün itibari ile hizmet vermeye başladı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt ve çalışan personel eşliğinde yeni açılan laboratuvarda incelemelerde bulundu.

Laboratuvarın bugün itibariyle hizmete başladığını ifade eden Hülür, “İlimizde bulunan ve PCR testi çalışılan laboratuvar sayımız an itibari ile kamuda 5. PCR Laboratuvarı olup bu sayede test verme süresi de kısalacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yoğun çaba gösteriyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız Batı ilçelerinden il merkezine gelmeden PCR testlerini yaptırabileceklerdir. Laboratuvarlarımız yeterli teknik donanım, tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ve sağlık ekibine sahiptir” dedi.