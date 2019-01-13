5 ton Hamsi ikram edilip ücretsiz horon dersi verilecek

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Karadenizliler Derneği'yle birlikte 19 – 20 Ocak tarihlerinde Muratpaşa Kent Meydanı'nda ‘Hamsi Festivali' düzenleyecek. Festivalde 5 ton hamsi ikram edilecek.

Muratpaşa Kent Meydanı'nda 19 Ocak Cumartesi gününden 20 Ocak Pazar akşamına Karadeniz rüzgarı esecek. Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Karadenizliler Derneği'yle kent meydanında Hamsi Festivali düzenleyecek. Festivalde 5 ton hamsi dağıtılacak. Hamsi ikramı her iki gün de saat 15.00'de başlayacak. Ücretsiz horon kurslarının da düzenleneceği festivalde ayrıca Karadeniz müziğinin güçlü isimleri de sahne alacak. Festivalin ilk gününde horonların güçlü sesi Mustafa İlhan sahne alacak. Konser saat 17.00'de başlayacak. Festivalin son günü Pazar ise kemençesiyle gönüllere taht kuran sevilen sanatçı Selçuk Balcı sahne alacak. Muratpaşa Kent Meydanı'nda Balcı konseri saat 17.00'de başlayacak.

Murartapaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Dernek Başkanı Halis Ekşi, Muratpaşa Kent Meydanı'nda gerçekleyecek büyük Karadeniz buluşması öncesi bir araya geldi. Başkan Uysal, geçen yıl 4'üncüsünün gerçekleştirdikleri Yöreler Renkler Festivali'nde unutulmaz bir Karadeniz gecesini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Şimdi hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Hamsinin en lezzetli zamanında Muratpaşa Kent Meydanı'nda Karadenizli Antalyalılarla, Antalyalı Karadenizlilerle bir arada olacağız. Tüm hemşerilerimizi Hamsi Festivalimize davet ediyorum” diye konuştu.