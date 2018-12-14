Muratpaşa Belediyesi ve Muratpaşa Amatör Sportif Olta Balıkçıları Derneği tarafından düzenlenen 4'üncü Uluslararası Golden League Surf Casting Turnuvası'nda 5 ülkeden 100 sporcu Lara sahilinden Akdeniz'e olta sallayacak.

Muratpaşa Belediyesi ve Muratpaşa Amatör Sportif Olta Balıkçıları Derneği'nin düzenlendiği 4'üncü Uluslararası Golden League Surf Casting Turnuvası'yla Fas, Tunus, Hollanda, İtalya ve Türkiye'den 100 olta balıkçısı Akdeniz'in en büyük balığını tutmak için 2 gün boyunca mücadele edecek. 15-16 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuva kıyıdan uzak olta atışı şeklinde gerçekleştirilecek. Tutulacak her bağının bir puan karşılığının bulunduğu turnuvada balığın hakemler tarafından kayıtlara alınması ve değerlendirmeye girebilmesi için yasal limitlerde olması gerekiyor. Bu limitin altında olan balıklar hemen suya iade edilecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, amatör balıkçılığın toplumun hem ruh sağlığı hem de biyolojik sağlığı için vazgeçilmez faaliyetlerden biri olduğunu söyledi. Aynı zamanda, endüstriyel balıkçılığın, doğayı tahrip eden kontrolsüz avlanmanın karşısında bir duruşu da temsil ettiğini belirten Başkan Uysal, “Denizlerimizde belli bir alan endüstriyel balıkçılık dışında tutulup tamamen amatör balıkçılığa tahsis edilmesi gerekiyor. Bu konuda Muratpaşa Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu değişik vesilelerle de ifade etmiştik. Çocuklarımız için, gelecek ve mevcut nesillerimiz için mutlaka amatör balıkçılığın desteklenmesi, teşvik edilmesi güçlendirilmesi lazım” diye konuştu. Golden League Surf Casting turnuvalarının bu alanın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirten Başkan Uysal, tüm sporculara başarı dileğinde bulundu.

Muratpaşa Amatör Sportif Olta Balıkçıları Derneği'nden Hüseyin Özgen ise Başkan Uysal'ın destekleriyle dernek çatısı altında biraraya gelip böylesine önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Turnuvanın Cumartesi günün saat 10.00'de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenecek seremoniyle başlayacağını kaydeden Özgen, aynı gün saat 17.00'de yarışmanın başlayacağını söyledi. Turnuvanın Pazar sabahı saat 06.00'da başlayacağını aktaran Özgen, saat 12.00'de ise madalya töreninin gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.