5 Yıldızlı otelde baca yangını korkuttu

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelin bacasında çıkan yangın korkuttu.

Olay, Manavgat Gündoğdu Turizm Merkezinde dün akşam saatlerinde yaşandı. 5 yıldızlı bir otelde mutfak bacasından çıktığı belirlenen yangın, otelde kalan turistlerin kısa süreli büyük panik yaşanmasına neden oldu. Bacadan yükselen alevleri fark eden otel görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangının, bacanın tam temizlenmemesinden kaynaklı çıktığı belirlendi.

Yangın sırasında otelde bulunan yerli ve yabancı turistle görevliler tarafından tedbir amaçlı dışarı çıkartılırken, her ihtimale karşın otel önünde ambulans ve sağlık görevlileri bekletildi. Dumandan etkilenin kimsenin olmadığı ve yangının tamamen söndürülmesinin ardından turistler otele geri döndü.

Öte yandan baca yangını, çevrede bulunan vatandaşlar ve turistler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.