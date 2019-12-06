İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 yıldızlı otelin oyun salonundaki para kasasını çaldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin oyun salonundan para kasası çalan hırsızlık şüphelisi, jandarmanın başarılı çalışmasıyla yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin oyun salonundan para kasası çalan hırsızlık şüphelisi, jandarmanın başarılı çalışmasıyla yakalandı.


Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin oyun salonunda bulunan para kasasının çalınması olayı jandarmayı harekete geçirdi. Olayın ardından çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri yapmış olduğu araştırmalar ve çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlık olayının failini belirledi. Geçtiğimiz yıl yine aynı bölgede bir otelden televizyon çalmaktan sabıkası bulunan Hüseyin Y., jandarma ekipleri tarafından Karacalar Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı.


Hırsızlık olayının zanlısı Hüseyin Y., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.