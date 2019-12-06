5 yıldızlı otelin oyun salonundaki para kasasını çaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin oyun salonundan para kasası çalan hırsızlık şüphelisi, jandarmanın başarılı çalışmasıyla yakalandı.

Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin oyun salonunda bulunan para kasasının çalınması olayı jandarmayı harekete geçirdi. Olayın ardından çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri yapmış olduğu araştırmalar ve çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlık olayının failini belirledi. Geçtiğimiz yıl yine aynı bölgede bir otelden televizyon çalmaktan sabıkası bulunan Hüseyin Y., jandarma ekipleri tarafından Karacalar Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı.

Hırsızlık olayının zanlısı Hüseyin Y., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.