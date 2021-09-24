50 bin TL değerindeki sera demirlerini çalan 3 kişi yakalandı

Antalya'da bir seraya ait 50 bin TL değerindeki demirleri çalan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Çalınan demirler ise 2 farklı hurdacıda bulunup sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi'nde 23 Eylül Perşembe günü M.Ö. isimli şahsa ait olan seradan, yaklaşık 50 bin TL değerindeki sera demirlerinin çalınması olayı ile ilgili olarak Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve 17'nci JASAT timi tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, sera demirlerini B.E., A.E. ve D.E. isimli Suriye uyruklu şahısların çaldığı tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıslar yakalandı.

Çalınan malzemeler Korkuteli ilçesinde 2 farklı hurdacıda ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.