50 bin ziyaretçinin ağırlanacağı 33. Hotel Equipment ve 29. Food Product fuarları kapılarını açtı

Antalya'da "33. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı-Hotel Equipment" ile "29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı-Food Product" açıldı. 50 bine yakın profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuarlar için 40 bin metrekarelik fuar alanının tamamı katılımcı firmalar tarafından dolduruldu.

33. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı - Hotel Equipment ile 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı - Food Product açıldı. 50 bine yakın profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuarlar için 40 bin metrekarelik fuar alanının tamamı katılımcı firmalar tarafından dolduruldu. Her iki fuara toplamda 310 firma ve bin 500'ün üzerinde marka ile katılım sağlandı. Fuarın açılışında konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "Amacımız, Antalya'yı doğu ile batı arasındaki ticarette bir marka haline getirmektir. Kendimizi sektörün önde gelen fuar organizasyonlarından biri olarak konumlandırıyoruz" sözlerine yer verdi.

Yurt dışından katılan alım heyeti sayısında çok ciddi artışın yaşandığı ifade edilen fuarlara; Almanya, Rusya, İtalya, Ukrayna, İran, Irak, Umman, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin, İsrail, Cezayir, Fas, Katar, Sudan, Tunus, Moritanya, Mali, Kosova, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Sri lanka ve Japonya'dan alım heyetleri katılıyor.

Bu yıl fuara katılacak Alman heyetinde bulunan ünlü isimlerin iki gün boyunca yapacakları konferanslarda "Avrupa'ya ve bilhassa Almanya'ya nasıl ihracat yapılabilir?" konusu ele alınacak. Ayrıca konferanslarda süt ve süt ürünlerinin Türkiye ve Almanya'daki güncel durumu, pazarlaması ve raf yerleşimleri stratejileri gibi konular ele alınacak. Fuarda Güneş Enerji Sistemleri ile ilgili iki panel de yapılacak.

"Sürekli gelişmek ve dünyadaki rakiplerimizle yarışmak zorundayız"

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Hotel Ekipmanları Fuarı'nın iş hacminin pandemiden sonra hızlı arttığını ifade ederken, pandemi döneminde sıkıntı yaşayan otellerin tüm yatırımlarını ertelediğini ancak 2022 yılında turizm sektörünün rekor denebilecek düzeyde gelir elde ettiğini vurguladı. Yoğun geçen turizm sezonunun ardından otellerin 2023 sezonuna hazırlık yapmaya başladığına dikkat çeken Bıdı, “Bugün, ANFAŞ olarak 33. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nın kapılarını turizmin başkenti, cennet Antalya'mızda gururla açıyoruz. Dünyadaki mevcut siyasi gelişmeler ve pandeminin özellikle ticari ilişkiler açısından ne denli zorluklar getirdiğini biliyoruz. Sürekli gelişmek ve dünyadaki rakiplerimizle yarışmak zorundayız. Bu yaparken de zorlu ve hızlı hareket eden bir sektörde olduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla her zaman kulvarın en önünde olmanın sorumluluğunu da taşıdığımızın farkındayız” ifadelerine yer verdi.

“Antalya'yı doğu ile batı arasındaki ticarette bir marka haline getirmektir”

“Bununla birlikte, ülkemiz doğu ile batı arasında bir köprü görevi görürken, birçok ülke için önemli bir ticaret ortağı olmaya devam ediyoruz” sözlerine yer veren Bıdı, “Bu konuda Türkiye‘nin Avrupa için kilit bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. ANFAŞ olarak bizler de kendimizi dünya sahnesine çıkarma ve Türk misafirperverliğini, otel ve gıda sektöründeki rakipsiz uzmanlığımızı sergileme fırsatını yakalayacağımıza olan inancımız da tamdır. Amacımız, Antalya'yı doğu ile batı arasındaki ticarette bir marka haline getirmektir. Kendimizi sektörün önde gelen fuar organizasyonlarından biri olarak konumlandırıyoruz. Fuarda, otel ekipmanları alanındaki en son teknoloji ve trendler görücüye çıkarken, yerel ve uluslararası katılımcılar yenilikçi gıda ürünlerini de tanıtma imkanı bulacaktır” dedi.

“Sektör çalışanlarının tecrübe kazanmasına, uzmanlıklarının artmasına önemli bir katkı sağlayacak”

Ayrıca, uluslararası ticaret fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için hedefe yönelik ağ oluşturma fırsatları ve iş eşleştirme oturumları sunacaklarını belirten Bıdı, “Bununla birlikte, bugün saat 13.00'ten itibaren İki gün sürecek konferansta ticaret hacmimizi doğrudan etkileyebilecek çok önemli fikirlerin konuşulacağı toplantılar gerçekleştireceğiz. İlk kez düzenleyeceğimiz konferansta konusunda uzman yabancı konuklarımız bize nasıl daha başarılı ihracat yapabileceğimizi anlatacak ve bizi dünya sahnesine çıkaracak fikirlerini paylaşacak. Buna ek olarak, gastronomi dernekleri tarafından fuar sırasında gerçekleştirilecek bir dizi panel ve vitrin etkinliği planladık. Bu etkinlikler, gastronomi sektörünün çeşitli yönlerini ve gerekliliklerini daha derin bir anlayışla gözler önüne serecek. Bu etkinlik, sektör çalışanlarının tecrübe kazanmasına, uzmanlıklarının artmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu fuar etkinlikler ve panellerle, alıcılarımızın ihtiyaç ve gereksinimlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, ürün ve teknolojileri görme ve uzmanlarla doğrudan konuşma fırsatı verecektir” şeklinde konuştu.

Bıdı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Değerli konuklar, sektörde daha da ileriye gitmek için siz siyasetçilere, şehir yöneticilerine, ulusal girişimcilere ve medyanın desteğinize ihtiyacımız var. Son olarak sizleri, birlikte geleceği şekillendirmeye davet ediyorum. Başarılı bir fuar ve daha da başarılı bir gelecek için sabırsızlanıyoruz. Bu fuar için sloganımız; 'Antalya'da turizm ve gıdanın geleceği için ANFAŞ‘la ufkunuzu genişletin.'"

“Bu yıl en az 17 milyon misafiri ağırlamayı da bekliyoruz”

Antalya'nın bir kez daha turizmin başkenti olduğunu belirten Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise, “Antalya'ya bu tür organizasyonlar çok yakışıyor. İnşallah bu alanın her daim dolu olmasın istiyoruz. Her hafta burada bu türden etkinlikler olsun istiyoruz. Burası hiç boş kalmasın istiyoruz. Antalya'mızın bugünkünden daha fazla misafiri ağırlayabileceğini fuar alanlarıyla da dolu dolu Türkiye'nin en büyük fuarların burada olmasını buradan duyurmak istiyoruz. ANFAŞ bu iş için uygundur. Dünyanın en büyük fuarlarını yapmak istiyoruz. Dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olan Antalya kış aylarında da fuarlarıyla söz edilen şehir olmalı. Bu amaçla hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu yıl en az 17 milyon misafiri ağırlamayı da bekliyoruz, iyi başladık, iyi devam edeceğiz. En iyi son baharı yaşadık. Ekim kasım aralık çok iyiydi, Antalya'da çok daha iyisini hak ediyor, bu ülkenin ekonomisine katkı vermeye devam ediyor” diye konuştu.

Yazıcı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Burası aynı zamanda tarım şehri, örtü altında liderliğimiz kalitemiz hangi açıdan değerlendirirseniz değerlendirin Antalya çok iyi konumda. Buna da devam etmeliyiz, bu şehir en kalitelilerini üretmeye devam edecek. Hem buraya gelen insanlara hem de dünyanın değişik ülkelerine kaliteli ürünlerini göndermeye devam edecek. Kendimize güveniyoruz, inanıyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin turizme tarıma olan katkısında dolayı teşekkür ediyorum.”

“Ülkemiz ekonomisine de doğrudan büyük katkılar sağlayan önemli bir fuardır”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bu fuar sadece Antalya için değil yeni ufuklar çizmesi bakımından aslında ülkemiz ekonomisine de doğrudan büyük katkılar sağlayan önemli bir fuardır. Yıllar içerisinde gelişen bu fuarın ben de şehir ile birlikte takip etmekten mutlu hissediyorum. Türkiye turizmine ve ekonomisine katkılar sağlayan bu fuarın çok daha güzel günlere yürümesini temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

“Kitle turizminde dünyanın en başarılı ülkelerinden birisi olduk”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bugün otelcilerimiz ve seyahat acentelerimiz yıllarıdır destan yazıyorlar. Kitle turizminde dünyanın en başarılı ülkelerinden birisi olduk. 1973 yılında başlayan bir maceradır. Çok güzel ivme kaybettik. Kitle turizmi tamam bunu çeşitlendirmemiz lazım. İşte bu fuar merkezi müthiş bir örnektir. Havalimanına 5 dakikadır. Dünyada böyle başka bir yer yok. Bu fuarlar kent içine de hizmet edecek. O anlamda da katma değeri çok yüksek. 12 ay turizm yapmaya başladık, giderek de gelişiyor. Bu fuarın başarılarının artmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesildi. Yoğun katılım olan fuara vatandaşların ilgisi de sevindirdi. Açılışta Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği üyeleri tarafından verilen mehter marşı konseri de ilgi ile izlendi. Antalya ANFAŞ EXPO Center'da 20 Ocak tarihine kadar açık kalacak olan fuarlarda ziyaretçi rekoru kırılması bekleniyor.