500 yılık çınar ağacı, kuvvetli yağışa dayanamadı

8 kilogram yağış miktarıyla Türkiye'de kaydedilen günlük en yüksek yağış miktarı rekorunu kıran Kemer ilçesi, 2 gündür etkisini gösteren sağanak yağış ve rüzgardan da olumsuz etkilendi. İlçede bulunan 500 yaşındaki çınar ağacının büyük bir bölümü, sağanak yağış ve rüzgar sebebiyle devrildi.

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve zaman zaman şiddetlenen rüzgar, Arslanbucak Mahallesi'nde bir evin su basmasına neden oldu. Aynı zamanda yağış, ilçe genelinde ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine yol açtı. Ovacık ve Kuzdere Mahallesi'nin yayla bölümlerinde sabah saat 10.00'da elektriklerin kesildiği öğrenildi.

Yeni yapılan köprüyü sel aldı

Kemer'in Ulupınar Mahallesi Çıralı Mevki'ini, Adrasan'a bağlayan yol üzerine geçen yıl Kemer Belediyesi tarafından yapılan köprü, Ulupınar Deresi'nin şiddetli yağışın etkisiyle yükselen suları nedeniyle hasar gördü. Köprünün onarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Arslanbucak Mahallesi'nde yol ortasında bulunan ve bakımsızlıktan bir bölümü daha önce devrilen 500 yaşındaki çınar ağacı, sağanak yağış ve rüzgardan etkilendi. Çınar ağacının büyük bir bölümü devrildi. Yoldan geçen bir vatandaş, çınarın devrildiğini fark edince belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından yol temizlenirken, ağacın kalan bölümünün kesilip kesilmeyeceğine karar verilene kadar yolun bir bölümü güvenlik bantlarıyla kapatıldı.

Devrilen çınarın yanındaki tarihi değirmenin de bulunduğu evde yaşayan Erol Yumurtacıoğlu, 500 yıllık olduğunu öğrendiği çınardan daha yaşlı olanının kendi evinin bahçesinde bulunduğunu belirterek, tedbir alınmazsa çınarın kalan bölümünün kendi evinin bahçesine devrilebileceğini söyledi.

Arif Kurga ise İstanbul'da benzer ağaçların içinin temizlenip betonla doldurularak yaşatıldığını televizyonda gördüğünü, kendisinin de bir elma ağacına aynı yöntemi uygulayarak kurtardığını anlattı.

Yağışın etkisiyle yollara düşen kaya parçaları da belediye ekipleri tarafından temizlendi. Belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Belediye olarak teyakkuzdayız. Bölgemizde devam eden şiddetli sağanaktan etkilenen halkımızın yanındayız. Mesai saati gözetmeksizin tüm ekiplerimizle sahadayız. Bazı iş yerlerinde su baskınları oldu. Tarım alanları suyla doldu. İlçemizde bazı yerlerde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Ekiplerimiz ağaç devrilmesi nedeniyle kapanan yolları kısa sürede içinde açtı. Belediye ekiplerimiz her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın tedbir almasını rica ediyorum. Belediye ekiplerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.