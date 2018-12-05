İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

52 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Cumhur Durdu'dan 10-15 gündür haber alamayan yakınları, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'ndeki evine gitti. Evin dışından yoğun kokunun geldiğini fark eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma gözetiminde çilingir tarafından dairenin kapısı açıldığında Cumhur Durdu'nun cansız bedeniyle karşılaşıldı.


Durdu'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.