Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Cumhur Durdu'dan 10-15 gündür haber alamayan yakınları, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'ndeki evine gitti. Evin dışından yoğun kokunun geldiğini fark eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma gözetiminde çilingir tarafından dairenin kapısı açıldığında Cumhur Durdu'nun cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Durdu'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.