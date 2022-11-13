526 yolculu kruvaziyer Alanya Limanına demir attı

Malta bayraklı ‘Azamara Pursuit' kruvaziyeri 526 yolcuyla Alanya Limanına demir attı.

Malta bayraklı 181 metrelik kruvaziyerde 526 yolcu ile 388 personelin bulunduğu öğrenildi. Lüks gemideki 526 yolcunun çoğunluğunun ABD ile bazı Avrupa ülkesi vatandaşları olduğu kaydedildi. Gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından ilçedeki tarihi ve kültürel alanları gezecek. Limassol'dan gelen gemi, akşam saatlerinde Antalya Limanı'na hareket edecek.