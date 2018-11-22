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55 bin liralık hırdavat malzemesi çalan şahıs yakalandı

Antalya’nın Muratpaşa ve Kepez ilçesinde iki iş yerinden 55 bin lira değerinde hırdavat malzemesi çalan şahıs yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçesinde iki iş yerinden 55 bin lira değerinde hırdavat malzemesi çalan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 31 Ekim'de Kepez'in Avni Tolunay Mahallesi'nde demir makas kullanılarak kapıları açılan iş yerinden 25 bin, 3 gün önce de Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde aynı yöntemle yaklaşık 30 bin lira değerinde hırdavat malzemesinin çalınmasının ardından polis çalışma başlattı.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından her iki iş yerinden de hırsızlığı İ.E'nin gerçekleştirdiğini tespit eti. İ.E. polis tarafından gözaltına alınırken, çaldığı malzemeleri 15 iş yerine sattığı ortaya çıktı. Çalınan mallar geriye alınıp sahiplerine teslim edilirken, ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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