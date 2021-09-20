55 bin oda 118 bin yatak kapasiteli Kemer'de otellerde boş oda kalmadı

İlçede 502 tane belgeli tesis olduğuna değinen Topaloğlu, “55 bin 404 oda ve 118 bin 655 yatak kapasitesi var. 5 yıldızlı 51 tane otelimiz var. 21 tane 5 yıldızlı tatil köyü, 52 tane de 4 yıldızlı otel ve pansiyonlar var” dedi.

Görüştükleri otellerin büyük çoğunluğunun Kasım ayının ilk haftasına kadar sezonun devam edeceğini söylediklerini ifade eden Topaloğlu, şu anda Kemer'deki otellerde yer olmadığını kaydetti. Topaloğlu, Antalya'nın en fazla mavi bayraklı plajın Kemer'de olduğuna vurgu yaparak, “Bu turiste güven veriyor. Turist denizin berraklığını kendisi görüyor ve gönül rahatlığıyla giriyor. Pandemiden dolayı ekoturizme de büyük önem verildi. Çıralı bölgemiz ekoturizm konusunu çok iyi uyguluyor. Yapılaşma çok az. Bungalovlar çok fazla. Bu yıl Tokat'ta düzenlenen Ekoturizm Derneği'nin Ekoturizm ödülleri kapsamında bize bir ödül verildi. Pandemide Antalya'nın yıldızı Kemer oldu. Çıralı'da caretta carettaları anmadan geçemeyeceğim. Burası caretta careettaların evi. Belediye olarak Çıralı sahilinde caretta carettaları korumak için 5 personel görevlendirdik. Gelecek sene burada caretta caretta hastanesi yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Topaloğlu, Kemer'de deniz, kum ve güneşin yanı sıra kış turizmini de canlandırmak için spor turizmine büyük önem verdiklerini belirterek, “Kemer'de Run To Sky yarışı var. Denizden 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'na koşuyorlar. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları var. Bisiklet ve yürüyüş rotalarımız var. Ayrıca Phaselis Festivalimiz var. Dünyanın en iyi dalış noktaları arasına yer alan Paris 2 Batığı var. Kemer'de dalış turizmi çok canlı. Misafirlerimiz mavi turlara çıkıyor. Göynük Kanyonumuz var. Kanyonda suyun içinde yürüyüş yapıyorsunuz. Ayışığı Koyumuz çok meşhur. Çalış Tepesinden Kemer manzarasını izliyorsunuz. Olympos Teleferik var. Burada yamaç paraşütü yapıyorlar. Phaselis Antik Kentinden tarihi yolculuğa çıkıyorsunuz. Yanartaş'ta mitolojiye gidiyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Avrupalı turisti Kemer'e çekmemiz gerekiyor”

Topaloğlu, Kemer'de Avrupalı misafirleri görmek istediklerini ve bu konuda çalışma yapmak gerektiğini dile getirerek, “Kemer'de 90'lı yıllarda Avrupalı turist profili vardı. Avrupalı turisti Kemer'e tekrar çekmemiz gerekiyor. Bu şart. Çünkü Avrupalı turist tatilini 12 ay boyunca yapabiliyor. Golf ve futbol turizmine giremiyoruz. Çünkü Kemer'de buna uygun geniş arazi yok. Avrupalı doğayı seviyor. Kemer'de bu var. Kemer'de turizmi 12 aya yaymamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.